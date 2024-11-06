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Ильхам Алиев на открытии новой автодороги в Баку

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12:48 1479

В четверг, 7 ноября, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии новой автомобильной дороги Беюкшор - Пиршаги.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что протяженность новой автомобильной дороги Беюкшор - Пиршаги составляет 12,7 километра. Новая дорога, которая берет начало с территории поселка Балаханы (озеро Беюкшор), пролегает через поселки Дигях и Мамедли и следует до поселков Кюрдаханы и Пиршаги. Эта дорога, которая будет играть большую роль в регулировании транспортных потоков в столице, построена на уровне самых современных требований в соответствии с техническим уровнем 1b и состоит из шести полос движения.

Согласно проекту, вдоль дороги построено шесть путепроводов и один автомобильный проезд. Кроме того, в трех местах созданы развороты типа U.

Для обеспечения комфортного и безопасного движения как транспортных средств, так и пешеходов на территории построены новые тротуары, в обоих направлениях проложены велодорожки, вдоль дороги установлена современная система освещения. В соответствии с проектом на разделительных полосах и обочинах проведены дополнительные работы по благоустройству. Кроме того, с учетом современных требований на 3-м километре дороги установлены электрозарядные устройства для электромобилей.

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