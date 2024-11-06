Трамп может дать должности Карлсону и Маску
13:02 697
Трамп рассматривает американских сенаторов Марко Рубио, Билла Хагерти и Ричарда Гренелла на должность госсекретаря США, пишет Politico.
Как отмечается, сенатор Том Коттон является кандидатом на пост министра обороны.
По данным издания, среди тех, кто может получить должности в новой администрации, также есть американский журналист Такер Карлсон и предприниматель Илон Маск.
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