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Трамп пойдет на Тегеран
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Трамп пойдет на Тегеран

Трамп может дать должности Карлсону и Маску

13:02 697

Трамп рассматривает американских сенаторов Марко Рубио, Билла Хагерти и Ричарда Гренелла на должность госсекретаря США, пишет Politico.

Как отмечается, сенатор Том Коттон является кандидатом на пост министра обороны.

По данным издания, среди тех, кто может получить должности в новой администрации, также есть американский журналист Такер Карлсон и предприниматель Илон Маск.

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