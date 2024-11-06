Специальная кампания от Kontakt на День Победы

Сеть магазинов Kontakt дала старт специальной кампании в честь Дня Победы. Поставивший перед собой цель доставить в каждый дом радость и новые возможности Kontakt до 12 ноября предлагает вам выгодные условия оплаты при покупках как наличными, так и в рассрочку.

Сейчас в магазинах Kontakt вы можете приобрести широкий ассортимент товаров наличными со скидкой до 50%, а также с уникальным предложением при покупке в рассрочку – разделив скидочную стоимость на срок до 24 месяцев беспроцентно и без первичного взноса.

А наши предложения как всегда разнообразны:

Смартфон Poco M6 128 Гб за 350 манатов вместо 400 ; в месяц за 20 манатов;

128 Гб за манатов вместо ; в месяц за манатов; Смарт-телевизор Toshiba 4К с диагональю 140 см за 1400 манатов вместо 1900 ; в месяц за 78 манатов;

4К с диагональю 140 см за манатов вместо ; в месяц за манатов; Стиральная машина Hisense объемом 9 кг за 700 манатов вместо 1000 ; в месяц за 39 манатов;

объемом 9 кг за манатов вместо ; в месяц за манатов; Комби-система Electrolux с мощностью 24 кВт за 850 манатов вместо 1250 ; в месяц за 47 манатов;

с мощностью 24 кВт за манатов вместо ; в месяц за манатов; Набор кастрюль Schafer New Range с несгораемым покрытием из 11 предметов со скидкой в 50% за 250 манатов вместо 500, в месяц всего за 14 манатов.

Поторопись приобрести необходимые тебе товары, пока год не закончился, воспользовавшись нашими предложениями на День Победы. Просто посети ближайший магазин Kontakt или же сайт kontakt.az. Подробную информацию можете получить, позвонив в наш Колл-центр по номеру *6060.

Kontakt искренне поздравляет азербайджанский народ с Днем Победы и желает каждому благополучия и счастья!