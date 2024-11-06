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Специальная кампания от Kontakt на День Победы

ОПЛАЧИВАЙ СКИДОЧНУЮ ЦЕНУ ЧАСТЯМИ ДО 24 МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
13:05 402

Сеть магазинов Kontakt дала старт специальной кампании в честь Дня Победы. Поставивший перед собой цель доставить в каждый дом радость и новые возможности Kontakt до 12 ноября предлагает вам выгодные условия оплаты при покупках как наличными, так и в рассрочку.

Сейчас в магазинах Kontakt вы можете приобрести широкий ассортимент товаров наличными со скидкой до 50%, а также с уникальным предложением при покупке в рассрочку – разделив скидочную стоимость на срок до 24 месяцев беспроцентно и без первичного взноса.

А наши предложения как всегда разнообразны:

Поторопись приобрести необходимые тебе товары, пока год не закончился, воспользовавшись нашими предложениями на День Победы. Просто посети ближайший магазин Kontakt или же сайт kontakt.az. Подробную информацию можете получить, позвонив в наш Колл-центр по номеру *6060.

Kontakt искренне поздравляет азербайджанский народ с Днем Победы и желает каждому благополучия и счастья! 

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