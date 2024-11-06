Неясные рассуждения вокруг транзита азербайджанского газа через Украину

По мере приближения срока окончания транзитного договора на транспортировку российского газа в Европу через Украину усиливаются обсуждения вокруг идеи, выдвинутой с середины этого года — о замене российского газа азербайджанским. Как известно, Киев заявил, что не будет продлевать договор с «Газпромом». Это означает прекращение поставок российского газа через Украину в некоторые европейские страны с 1 января. Речь идет об объеме примерно в 14 миллиардов кубометров в год: в Брюсселе обеспокоены, что прекращение транзита может вызвать энергетический кризис в таких странах, как Австрия и Словакия, которые продолжают получать газ от «Газпрома».

На этом фоне рассматриваются различные варианты замены российского газа, транспортируемого через Украину, условно говоря, азербайджанским газом. На днях издание Bloomberg сообщило, что близка договоренность по одному из таких вариантов. Согласно этим сведениям, SOCAR примет российское топливо на газоизмерительной станции в поселке Суджа Курской области, находящемся под контролем украинских войск, и продаст его там же венгерским и словацким компаниям. Безопасность транспортировки через Украину и все другие вопросы должны решать компании-покупатели. Однако эта информация вскоре была опровергнута. Сначала Европейский союз заявил, что сообщения о близости к заключению соглашения по транзиту азербайджанского газа через Украину не соответствуют действительности. Затем словацкая компания Slovenský plynárenský priemysel, упомянутая в новости, также опровергла данное сообщение. Стоит отметить, что западные СМИ уже ранее публиковали различные сведения о ходе переговоров и рассматриваемых вариантах. Однако потенциальное соглашение напрямую зависит от Баку и Москвы, которые воздерживаются от комментариев о ходе переговоров.

OilPrice.ru пишет, что Украина могла бы передавать азербайджанский газ покупателям из Европейского союза, однако большинство сторон, которые должны участвовать в этом процессе, не имеют четкого представления о том, как такое можно осуществить. Также существуют серьезные препятствия для замены российского газа азербайджанским. Одним из главных является то, что у Азербайджана нет дополнительных 10-12 миллиардов кубометров для передачи в Европу через Украину. В настоящее время Азербайджан продает свой газ в Европу через Южный газовый коридор, проходящий через Турцию, и планирует в ближайшие годы увеличить объемы поставок по этому маршруту. Однако в текущих условиях этот рост составит не более 1,5-2 миллиардов кубометров. Согласно изданию, Россия, возможно, сама не заинтересована в транспортировке азербайджанского газа через Украину в Европу, поскольку это означало бы добровольную уступку своей доли на европейском рынке конкуренту «Газпрома». Проблема еще и в том, что чисто технически произвести замену на голубое топливо из Баку будет весьма трудно. Между Азербайджаном и Россией есть работающий магистральный газопровод. Его мощность — 10 миллиардов кубометров в год. В теории его можно использовать, чтобы газ из Азербайджана попадал в российские магистрали, а оттуда в украинскую ГТС и далее в Европу. Но, во-первых, это уже меньше объемов, что РФ поставляла через украинскую ГТС за последние годы. Во-вторых, эта магистраль используется (ситуативно) для прокачки газа из РФ в Азербайджан. Чтобы наладить реверс, нужны инвестиции, да и подготовить компрессорную станцию для таких нужд — дело небыстрое. При этом Баку должен отказаться от возможности закупать газ у РФ в определенный период года (а такая необходимость иногда возникает). По мнению директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, есть несколько вариантов обеспечить транзит газа через Украину. Первый — это сохранение статус-кво, при котором будет некая компания, выступающая агентом «Газпрома» по бронированию мощностей в украинской ГТС. Последние пять лет, по сути, им и так выступает украинский «Нафтогаз», ведь у «Газпрома» только операторское соглашение с украинской компанией, где он подает только заявки, а агент — «Нафтогаз». Но в Киеве не хотят, чтобы юридически у них был российский газ.

«Есть еще вариант — российский газ будет продаваться на украинской границе какой-то компанией из ЕС или консорциуму. Такая идея уже много лет вынашивается. Но тогда азербайджанский газ вообще не нужен. Другой сценарий — формально на украинскую границу будет поставляться голубое топливо от Азербайджана: продавать его потребителям из ЕС тоже будет компания из этой страны. Но физически это все равно будет газ из РФ. У Баку просто нет сейчас свободных 10-15 миллиардов кубометров в год, что шли из РФ по украинской ГТС в последние годы», — говорит эксперт. Алексей Белогорьев пояснил, что речь могла бы пойти о виртуальном свопе, когда Азербайджан якобы приобретает газ, скажем, в Курской области, а РФ поставляет Баку российский газ при отсутствии реальных перетоков через границу. Некоторые страны уже делали подобное (и даже в советские времена). Но тогда непонятно, как будут распределяться издержки. Ведь снизится прибыль как «Газпрома», так и азербайджанского поставщика. В таком случае и России, и Азербайджану нужно будет что-то предлагать взамен. «Возможно, другим сторонам придется делать какие-то (причем не только в сфере энергетики) уступки для РФ, ведь от нее требуют уступки. В целом, мы только знаем позицию Словакии и Австрии, которые согласны на любой транзит, лишь бы был газ. Что на самом деле хотят в Киеве, неясно. Позиция «Газпрома» тоже непонятна. В компании лишь говорят, что они готовы на транзит, если есть спрос. Однако общей позиции у всех пока нет», — пояснил Алексей Белогорьев.