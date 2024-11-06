Кремль отрицает: Путин не поздравлял Трампа

«Недостоверная [информация]», — сказал Песков российским СМИ. Так представитель Кремля прокомментировал публикацию издания «Верстка», сообщившего 6 ноября, что, по данным источников, представители российских властей и элиты, в том числе президент Владимир Путин, поздравили Трампа не официальным звонком, а «через знакомых».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает, что Владимир Путин неофициально поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

Высокопоставленный собеседник «Верстки» в парламенте утверждает, что поздравления передали министр иностранных дел Сергей Лавров, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, глава Сбербанка Герман Греф, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Источник «Верстки», близкий к Кремлю, сообщил, что неформальные поздравления передали по линии МИД РФ.

В свою очередь, Дмитрий Песков объявил 6 ноября, что не знает о планах Владимира Путина поздравить Трампа с победой на выборах.

Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США, прошедших 5 ноября. Согласно прогнозам американских медиа, Трамп может рассчитывать на голоса 295 выборщиков (при необходимых 270), тогда как его соперница, демократ Камала Харрис, — на 226 голосов.