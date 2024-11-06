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Трамп пойдет на Тегеран
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Трамп пойдет на Тегеран

Хуситы уже угрожают Трампу

13:25 422

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» предостерегли победившего на выборах президента США республиканца Дональда Трампа от продолжения поддержки Израиля в конфликте в секторе Газа, пообещав в противном случае продолжить наносить ущерб американской экономике. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на источник в движении.

«Америка платит экономическую и военную цену за поддержку агрессии в Газе, а также за агрессию против Йемена на стороне Израиля», - сказал он.

Хуситы не позволяют кораблям США пересекать воды у побережья Йемена, что «заставляет американских граждан платить высокие цены» из-за политики администрации США.

«Вопрос остается открытым: будет ли Трамп продолжать ту же политику, продолжится ли американская агрессия против Йемена? Если она продолжится, то экономика США понесет еще большие потери», - добавил источник.

Он также выразил скептицизм по поводу того, что избранный президент выполнит свои предвыборные обещания о завершении конфликтов: «Мы считаем, что Трамп не выполнит свои обязательства перед арабскими избирателями и сторонниками Газы, которым он обещал остановить агрессию в секторе, но время покажет».

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