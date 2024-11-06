Китай у трапа Трампа. Готов и ответный удар

Председатель КНР Си Цзиньпин одним из первых мировых лидеров направил Дональду Трампу поздравления с избранием на пост президента США, призвав две страны найти правильный путь к взаимопониманию в новую эпоху. «Мы противники или партнеры? Это вопрос номер один для нас», — спросил президент Си Цзиньпин президента Джо Байдена во время своей встречи в ноябре прошлого года в поместье Филоли, штат Калифорния. За время своего президентства Байден так и не сумел найти ответа на этот вопрос. На первый взгляд, Трамп куда более решителен и жесток в заявлениях, особенно когда речь заходит о Китае. В его первый президентский срок Пекин это действительно напрягало – но времена меняются, а вместе с ними меняются и расклады в мировой экономике.

И Пекин не был бы Пекином, если бы позабыл о Трампе, сочтя его «аномальным отклонением» в американской политике – и примерно за год до выборов в США не стал бы прорабатывать варианты своих действий в случае его возвращения в Белый дом. Пиком которого стало решение, принятое буквально за два дня до выборов с США на 12-ой сессии 14-го созыва Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа КНР. Которое, в двух словах, выглядит так: если в ходе выборов в США побеждает Камала Харрис, то китайская экономика в качестве мер государственной поддержки получает n-ную сумму. Если Трамп – то n+30%, то есть – на треть больше. Это первый, самый детальный и оперативный в мире ответ на избрание 47-го президента США. У остального мира такого еще и близко не произошло, одни эмоции. И лишь в Пекине – спокойствие, несмотря на все антикитайские выпады, которые звучали в Америке в ходе нынешней избирательной кампании. И действительно, отчего Китаю нервничать? Из-за обещаний Трампа ввести 60-процентные тарифы на китайский импорт? Но это выстрел себе в ногу. Китай является ключевой частью мировой цепочки поставок. Покинув Китай, многие отрасли промышленности в Соединенных Штатах не могут найти поставщиков с более низкими ценами и не могут развиваться, даже если захотят. Более того, многие китайские товары являются предметами первой необходимости для американцев. После введения тарифов американцы сразу же столкнулись с ростом цен и увеличением стоимости жизни. Скажут ли они спасибо Трампу и вообще республиканцам, которые поддержат такое решение президента США?

Да, весь срок своего президентства Трамп будет размахивать большой палкой тарифов, поскольку Соединенные Штаты являются огромным рынком для сбыта китайских товаров. Но ведь и Китай является в том числе крупным покупателем американской сельскохозяйственной продукции, особенно соевых бобов, курицы, говядины. И в результате ответных действий Китая американские фермеры понесут большие убытки, что, безусловно, окажет давление на правительство. Это то, чего Трамп вовсе не желает. Опять же, пройдя через свои собственные кровопролитные торговые баталии с Пекином несколько лет назад, Австралия теперь зависит от Китая как от своего крупнейшего торгового партнера. Отношения между Китаем и Индией также претерпели позитивные изменения. Не исключено, что отношения Китая с Японией, Южной Кореей и европейскими странами также достигнут значительного прогресса. А ведь и им Трамп грозит повышением тарифов. И откликнутся ли они на требование Трампа поддержать его в вопросе введения санкций в отношении китайских товаров – большой вопрос. К тому же Трампу придется иметь дело с такой печальной реальностью из 13 ключевых технологий. Китай достиг глобального лидерства в пяти. И быстро догоняет США в семи остальных. Как говорят американские эксперты, «технологический подъем Китая не будет остановлен и, возможно, даже не замедлится из-за ограничений США. За исключением тех драконовских мер, которые одновременно наносят ущерб темпам инноваций как в США, так и во всем мире».