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«Азеришыг» будет работать в усиленном режиме из-за COP29

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13:50 74

В связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в нашей стране с 11 по 22 ноября текущего года, Открытое акционерное общество «Азеришыг» продолжит свою деятельность в усиленном режиме.

Для обеспечения высокого уровня организации мероприятий на всех объектах, где будут проходить мероприятия, а также для размещения делегаций и гостей, которые приедут в страну, будут организованы рабочие группы в центральном штабе и местных подразделениях компании. Ведутся оперативные мероприятия по бесперебойному и качественному обеспечению электрической энергией гостиниц, жилых комплексов и других объектов.

Кроме того, для координации работы между «Азеришыг» и организационным комитетом COP29 созданы рабочие группы, состоящие из сотрудников центрального штаба и местных подразделений.

Кроме того, была проверена схема электроснабжения подстанции «Олимпийский стадион» с участием уполномоченных представителей ООН и сотрудников операционной компании COP29. Также проведено инструктаж сотрудников, тренировки и аварийные учения.

Для обеспечения бесперебойного и стабильного электроснабжения населения во всех регионах страны, включая столицу Баку, были приняты все необходимые технические и организационные меры.

Для оперативного устранения возможных аварий усилены работы Всереспубликанского колл-центра «199» и аварийных служб. В случае возникновения каких-либо неполадок потребителей просят обращаться в колл-центр «199» или на официальные страницы компании «Азеришыг» в социальных сетях (Facebook, Instagram). Все предложения и жалобы, поступившие в колл-центр, немедленно рассматриваются.

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