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Украл Магеррамов или нет?

решил Бакинский суд
Инара Рафикгызы
13:55 1264

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу 33-летнего Джанната Магеррамова, обвиняемого в крупном мошенничестве в отношении руководителя стоматологической клиники Happy Smile Натаван Гурбановой.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Магеррамов почти 10 лет занимался куплей-продажей стоматологического оборудования в Сумгаите. Обвиняемый не оплатил оборудование, полученное от Гурбановой. Согласно договору, фигурирующему в уголовном деле, Магеррамов взял у клиники Happy Smile оборудование в долг на сумму почти 70 тысяч манатов. Спустя некоторое время он погасил долг частично, выплатив 7 с половиной тысяч манатов, но отказался платить оставшуюся часть.

Спор по поводу задолженности привел стороны к судебному разбирательству. В отношении Магеррамова было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество в крупном размере), в качестве меры пресечения ему была избрана передача под надзор полиции.

В своем показании Магеррамов заявил, что не погасил долг полностью, так как часть полученного медицинского оборудования оказалась неисправной, о чем он не был проинформирован при покупке. Некоторую сумму он потратил на ремонт оборудования, что и стало причиной его спора с руководителем клиники: мужчина настаивал на вычете этих расходов из общей суммы долга.

Судебная коллегия под председательством судьи Вугара Гулиева тщательно изучила все обстоятельства дела, заслушала стороны и свидетельские показания и сочла привлечение Магеррамова к уголовной ответственности незаконным. Судьи пришли к выводу, что у обвиняемого не было умысла обмануть потерпевшую; причиной невыполнения обязательств стали возникшие разногласия. Было также подчеркнуто, что данное дело следует рассматривать в гражданско-правовом порядке.

Суд постановил — обвинение не смогло доказать, что Магеррамов завладел чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, нанеся крупный ущерб. В соответствии с приговором мера пресечения в виде надзора полиции над Джаннатом Магеррамовым была отменена. Ему вынесен оправдательный приговор в связи с отсутствием состава преступления.

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