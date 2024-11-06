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Трамп пойдет на Тегеран
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Трамп пойдет на Тегеран

Лукашенко о Трампе: «Мощь, молодец, бульдозер...»

14:43 783

США еще «не созрели» для того, чтобы избрать женщину президентом, полагает президент Беларуси Александр Лукашенко. Победившего на выборах Дональда Трампа белорусский лидер назвал мощным политиком.

«Трамп, конечно, это мощь. Как бы я к нему ни относился, он молодец. Стреляли, давили, посадить хотели, но он как бульдозер прошелся. Это его личный подвиг во имя американского народа. Камала [Харрис] - героическая женщина, ей не надо плакать. Америка не созрела еще избрать женщину. Она носом в нос шла с этим бульдозером. Плакать ей ни в коем случае нельзя», - сказал Лукашенко журналистам, его слова приводит агентство БелТА.

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Сам Трамп уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон назвал его избранным главой государства.

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