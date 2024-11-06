Гудрат Гасангулиев: О бедных мужчинах замолвите слово...

В Азербайджане ведется серьезная борьба с домашним насилием, заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса заместитель председателя комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Гудрат Гасангулиев.

«Здесь было отмечено, что все больше женщин подвергаются домашнему насилию. Я бы не сказал, что женщины очень подвержены домашнему насилию. Я работал следователем. Во многих случаях наши женщины создают невыносимую ситуацию в семье. Молодые люди создают семьи, не зная друг друга. Они не принимают во внимание, что, если родится ребенок, как смогут решать проблемы, получая небольшую зарплату. Финансовые проблемы приводят к психологической напряженности в семье.

Социальный статус также является одной из причин домашнего насилия. Нужно провести серьезные исследования в этой области. Во многих странах при рассмотрении жалоб при отсутствии состава преступления ставится вопрос о записи этого человека на прием к психологу, на 10 сеансов, либо возбуждается дело в отношении него.

Основным фактором возникновения домашнего насилия является вопрос культуры, но социальный статус также играет не меньшую роль. Хотя женщины не обращаются в правоохранительные органы, когда сталкиваются с таким насилием, они рассказывают об этом матери, членам семьи. Но мужчины об этом не говорят. Возможно, это и является причиной того, что мужчины живут меньше. Мужчины больше страдают от домашнего насилия», - сказал Гудрат Гасангулиев.