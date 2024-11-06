Российских военных кормят собачатиной

Российских солдат кормят на фронте консервами из собачатины, которые поставлены из Северной Кореи.

По данным западных СМИ, Северная Корея производит консервы из собачьего мяса, и такая продукция используется там как источник белка, особенно для армейского пайка.

Также появились сообщения о том, что такие консервы отправлены северокорейским военным, которые сейчас воюют вместе с РФ против Украины. Российских солдат «угостили» собачатиной, что вызвало у некоторых из них негативную реакцию.

Как пишет Bild, сейчас в интернете распространяется видео, на которых российские солдаты едят консервы из Северной Кореи. На банках написано по-корейски: «Собачье мясо нуреонги».

«Нуреонги — это порода собак, также известная как корейский желтый шпиц. Корейцы выращивают их для употребления в пищу. На консервах также указано: «Продукт исключительно для армии КНДР», - сообщает издание.

В частности, на одном из роликов российский солдат намазывает такой паштет из собак на хлеб и съедает бутерброд, на другом - солдат ВС РФ предупреждает сослуживцев, чтобы они не ели «это чертово собачье мясо».

По данным южнокорейских СМИ, правительство КНДР поощряет употребление в пищу собачатины, а недавно даже провело в Пхеньяне национальный конкурс среди ресторанов по приготовлению собачьего мяса.

«Когда Ким Чен Ын согласился поставлять северокорейские войска в Россию в обмен на деньги, технологии и нефть, он сделал это с условием, что русские будут поставлять им необходимое снаряжение и продовольствие, и что обе армии будут вынуждены делиться пайком», — пишет одно из изданий.