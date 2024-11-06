Kapital Bank присоединился к Глобальному договору ООН

Этот меморандум способствует международному признанию усилий Kapital Bank в области устойчивого развития и обеспечивает развитие долгосрочной стратегии банка в соответствии с глобальными стандартами. В своем выступлении Фарид Гусейнов отметил: «Kapital Bank всегда ставил во главу угла защиту прав человека, соблюдение трудовых стандартов, охрану окружающей среды и борьбу с коррупцией. Сегодняшнее подписание меморандума является официальным подтверждением нашей приверженности этим принципам. Для нас присоединение к сети Глобального договора ООН – это не только обязательство, но и способ еще больше укрепить ценности, которые мы поддерживаем ежедневно».

Самир Мамедов высоко оценил участие Kapital Bank в глобальных инициативах: «Лидерство Kapital Bank в этом процессе станет значительным вкладом в продвижение устойчивых и ответственных стандартов банковского дела как на национальном, так и на международном уровнях. Это сотрудничество подтверждает вашу приверженность глобальным ценностям и ответственным принципам работы. Также данный шаг чрезвычайно важен для долгосрочного развития экономики Азербайджана».

Это сотрудничество, состоявшееся в преддверии конференции по вопросам климата COP29 и в Год солидарности ради зеленого мира, имеет большое значение как на национальном, так и на международном уровнях. Партнерство позволит банку реализовать более масштабные проекты в таких областях, как цифровизация, зеленое банковское дело, поддержка образования и социальная ответственность.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 119 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.