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В МИД Армении заявили о желании почаще контактировать с Азербайджаном

15:14 417

Армения и Азербайджан пока не согласовали весь текст мирного договора, сказал журналистам замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян. 

"Окончательного согласия по всем пунктам договора на данный момент нет, - сказал Костанян. - Переговоры по несогласованным пунктам еще продолжаются".

Он отметил, что в последний раз Армения передала Азербайджану пакет из 16 пунктов.

В настоящее время, по словам замминистра, конкретных договоренностей о встрече глава МИД или государств нет. Но армянская сторона заинтересована в интенсификации встреч, чтобы в кратчайшие сроки завершить согласование пунктов договора.

Костанян отметил, что нет и решения по поводу поездки на саммит COP29 в Баку.

5 ноября МИД Армении сообщил, что Ереван получил новые предложения Азербайджана по мирному договору.

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