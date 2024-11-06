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Трамп пойдет на Тегеран

Масштабные санкции против России: в списке компании из Турции, Казахстана...

15:20 645

Великобритания ввела ограничительные меры против компаний из Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана и Эстонии из-за оказываемой помощи РФ в проведении «спецоперации». Об этом свидетельствует обновленный черный список на сайте британского правительства.

Под рестрикции, подразумевающие заморозку активов, подпали эстонская фирма Virmavia, китайские Jinhua Hairun Power Technology, Redlepus TSK Vektor Industrial, Chengdu Jingxin Technology, Dongguan Shengyin CNC Equipment и Sino Holdings Group, базирующиеся в Гонконге Xin Quan Electronics, Makewell Industrial Trading, Haineng Machinery и Ace Era, казахстанские Stanex Group, Kazstanex, TawKz, Zapchasttrade, CPS Energy и Rabadaziya, ташкентская Uzstanex и турецкая Inovasyon Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi.

Кроме того, санкции распространены на несколько российских компаний, бригаду «Эспаньола», участвующую в войне против Украины, 81-ю бригаду специального назначения «Медведи» и лидера сепаратистов Южной Осетии Анатолия Бибилова, который занимает должность заместителя командира добровольческого штурмового корпуса по военно-политической работе, действующего в составе группировки войск «Юг».

В санкционный список Лондона включены еще шесть лиц, которые, утверждается, связаны с частными военными компаниями и занимаются деятельностью по «дестабилизации Украины»: это Константин Мирзоянц, Станислав Орлов, Александр Кузнецов, Михаил Турканов, Виталий Ермолаев и босниец Давор Савичич.

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