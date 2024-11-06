Армения, Индия и Иран обсудят запуск торгового маршрута

Достигнута договоренность об организации трехсторонней встречи по вопросу запуска транспортного маршрута Индия – Иран - Армения. Об этом сказал посол Ирана в Армении Мехди Собхани.

Армянские СМИ пишут, что Армения, Иран и Индия запустят торговый маршрут: планируется трехсторонняя встреча представителей стран. «Есть договоренность, но надо работать над сроками», - сказал посол.

Говоря о запуске МТК «Персидский залив - Черное море», Собхани отметил, что ничего не мешает реализации этого проекта. По его словам, в этом транспортном коридоре Армения рассматривается в качестве звена, связывающего Персидский залив с Черным морем.