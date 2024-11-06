В Москве заявили о «напряженной обстановке» в Молдове

Антагонизм между властью и народом в Молдове нарастает, после президентских выборов в республике наблюдается «напряженная» обстановка, утверждается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«После завершения выборов обстановка в Молдавии остается напряженной. Оппозиция заявила о намерении опротестовать результаты. Усиливается антагонизм между властью и народом», - заявила Захарова.

По ее словам, в Молдове действующего президента Майю Санду «окрестили «президентом диаспоры» и призвали проголосовавших за нее соотечественников за рубежом забрать ее к себе». Захарова уверяет, что «и без того изрядно пошатнувшееся доверие молдаван к власти еще больше подорвали многочисленные нарушения и махинации, которыми сопровождались избирательная кампания и голосование».