Орбан может устроить лидерам Евросоюза «сюрприз»

Европейские чиновники допускают, что на ужине лидеров Евросоюза в Будапеште венгерский премьер Виктор Орбан может присоединить по видеосвязи победителя президентских выборов в США Дональда Трампа, передает Euronews.

«Чиновники признают риск того, что Орбан может пригласить Трампа присоединиться к ужину с помощью дистанционной связи - сюрприз в последнюю минуту, который может вызвать негативную реакцию в зале», - говорится в публикации.