Орбан может устроить лидерам Евросоюза «сюрприз»
Европейские чиновники допускают, что на ужине лидеров Евросоюза в Будапеште венгерский премьер Виктор Орбан может присоединить по видеосвязи победителя президентских выборов в США Дональда Трампа, передает Euronews.
«Чиновники признают риск того, что Орбан может пригласить Трампа присоединиться к ужину с помощью дистанционной связи - сюрприз в последнюю минуту, который может вызвать негативную реакцию в зале», - говорится в публикации.
Как пишет издание, некоторые лидеры, придерживающиеся либеральных взглядов, такие как премьер-министр Словакии Роберт Фицо или глава итальянского правительства Джорджа Мэлони, «возможно, обрадуются возможности поздравить 47-го президента Америки».
Сегодня и завтра в Будапеште пройдут встречи лидеров почти всех европейских стран. Встречи на самом высоком уровне продлятся до середины пятницы. Первым состоится заседание Европейского политического сообщества (ЕПС) - расширенного формата, созданного после вторжения России в Украину. Участники обсудят вызовы безопасности Европы, войну РФ против Украины и эскалацию на Ближнем Востоке, а также нелегальную миграцию и вопросы, связанные с экономикой и связью в сфере энергетики, транспорта, ИТ и глобальной торговли.
После ЕПС Орбан проведет ужин для лидеров Евросоюза, присутствующих в Будапеште, где будут обсуждаться будущее отношений между ЕС и США и ситуация в Грузии. Также венгерский премьер, страна которого председательствует в Совете ЕС, проведет неформальный саммит для 27 лидеров Евросоюза, на котором будет принято «Новое соглашение о европейской конкурентоспособности».