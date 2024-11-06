Пешеходные светофоры нового поколения в Баку

Пешеходные светофоры нового поколения впервые установлены в Баку для повышения безопасности пешеходов.

В пресс-службе Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел сообщили, что в общей сложности 12 таких светофоров задействовано на пересечении проспекта Азадлыг с улицами Физули и Шамси Бадалбейли, а также недалеко от станции метро «28 Мая».

Благодаря LED-освещению, установленному в нижней части этих светофоров вечером, когда на регуляторе движения загорается красный свет, нижняя часть столба освещается тем же цветом, чтобы привлечь внимание пешеходов. Светофоры нового образца планируется установить и на других улицах и проспектах Баку.