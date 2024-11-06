USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Трамп пойдет на Тегеран
Новость дня
Трамп пойдет на Тегеран

Специальное предложение от Azercell к Дню Победы

16:40 380

Azercell дарит двухмесячную подписку на тарифный пакет SuperSən6GB абонентам, приобретающим устройства HONOR.

Компания Azercell запускает специальную кампанию к Дню Победы - 8 ноября. В рамках акции абоненты, приобретающие смартфоны или планшеты HONOR в магазинах Azercell Эксклюзив и магазинах дилеров, получат в подарок двухмесячную подписку на тарифный пакет SuperSən6GB.

Акция распространяется на устройства HONOR стоимостью от 229 манатов и продлится до 17 ноября 2024 года. Принять участие в акции можно до 17.11.2024.

Для получения дополнительной информации о кампании посетите страницу https://www.azercell.com/ru/

ООО Azercell Telecom поздравляет азербайджанский народ с 4-й годовщиной Дня Победы!

Хикмету Мирзоеву присвоено звание генерал-полковника
Хикмету Мирзоеву присвоено звание генерал-полковника Распоряжение Ильхама Алиева
17:24 326
Еще одно незаконное строительство в Баку: под угрозой парк и метро
Еще одно незаконное строительство в Баку: под угрозой парк и метро фото
17:17 473
Имущество полковника Меликзаде распродали. Деньги перечислили в бюджет
Имущество полковника Меликзаде распродали. Деньги перечислили в бюджет из зала суда
17:07 537
Американские чиновники снимают таблички… и уходят на вольные хлеба
Американские чиновники снимают таблички… и уходят на вольные хлеба наша корреспонденция
16:42 978
Новая серия: у гостей по усам течет мед и вино
Новая серия: у гостей по усам течет мед и вино главная тема
6 ноября 2024, 23:29 8437
Ильхам Алиев поздравляет Майю Санду
Ильхам Алиев поздравляет Майю Санду
16:44 519
Мишель примет участие в COP29
Мишель примет участие в COP29
15:30 1820
Ильхам Алиев на открытии Центрального парка в Баку
Ильхам Алиев на открытии Центрального парка в Баку фото; обновлено 15:45
15:45 5079
В России заявили о «сложной ситуации» на Южном Кавказе
В России заявили о «сложной ситуации» на Южном Кавказе обновлено 13:43
13:43 5451
Голодное голосование – не за оппонента, а против президента
Голодное голосование – не за оппонента, а против президента правда наизнанку
11:25 3534
Если мир между Баку и Ереваном близок, то почему Лавров срывает?..
Если мир между Баку и Ереваном близок, то почему Лавров срывает?.. наш обзор
6 ноября 2024, 23:08 9056

ЭТО ВАЖНО

Хикмету Мирзоеву присвоено звание генерал-полковника
Хикмету Мирзоеву присвоено звание генерал-полковника Распоряжение Ильхама Алиева
17:24 326
Еще одно незаконное строительство в Баку: под угрозой парк и метро
Еще одно незаконное строительство в Баку: под угрозой парк и метро фото
17:17 473
Имущество полковника Меликзаде распродали. Деньги перечислили в бюджет
Имущество полковника Меликзаде распродали. Деньги перечислили в бюджет из зала суда
17:07 537
Американские чиновники снимают таблички… и уходят на вольные хлеба
Американские чиновники снимают таблички… и уходят на вольные хлеба наша корреспонденция
16:42 978
Новая серия: у гостей по усам течет мед и вино
Новая серия: у гостей по усам течет мед и вино главная тема
6 ноября 2024, 23:29 8437
Ильхам Алиев поздравляет Майю Санду
Ильхам Алиев поздравляет Майю Санду
16:44 519
Мишель примет участие в COP29
Мишель примет участие в COP29
15:30 1820
Ильхам Алиев на открытии Центрального парка в Баку
Ильхам Алиев на открытии Центрального парка в Баку фото; обновлено 15:45
15:45 5079
В России заявили о «сложной ситуации» на Южном Кавказе
В России заявили о «сложной ситуации» на Южном Кавказе обновлено 13:43
13:43 5451
Голодное голосование – не за оппонента, а против президента
Голодное голосование – не за оппонента, а против президента правда наизнанку
11:25 3534
Если мир между Баку и Ереваном близок, то почему Лавров срывает?..
Если мир между Баку и Ереваном близок, то почему Лавров срывает?.. наш обзор
6 ноября 2024, 23:08 9056
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться