Американские чиновники снимают таблички… и уходят на вольные хлеба

Как уже сообщал haqqin.az, президент Джо Байден пригласил победителя на выборах Дональда Трампа в Белый дом, чтобы обсудить детали мирного и упорядоченного транзита власти. Трамп ответил согласием и сказал, что скоро туда приедет. Мирным транзит, безусловно, будет. В отличие от 2020 года, когда Трамп отказался признать результаты выборов и пытался спровоцировать их пересмотр, теперь никто не оспаривает его победу и не говорит, что «выборы украдены». Более того, экс-кандидат в президенты Камала Харрис попыталась взять совершенно миролюбивую ноту.

Но для проигравших вчистую демократов работы в ближайшее время будет не так много. Да и обсуждать транзит власти Байден и Трамп будут совершенно формально. Сейчас все взгляды на то, кто войдет в команду победившего Трампа и какими будут его первые шаги внутри страны и за ее пределами. Конечно, нас прежде всего интересует, что Трамп собирается предпринять по отношению к Украине, самому больному и кровавому месту на карте мира. Газета деловых кругов The Wall Street Journal уже на следующий день после выборов опубликовала пространную статью, в которой обрисовала возможные контуры прекращения войны. «Дональд Трамп пообещал прекратить войну еще до инаугурации, и теперь это обещание поставило его перед необходимостью быстро выбрать вариант из большого количества конкурирующих предложений, объединенных одной целью - порвать с курсом Байдена о продолжении помощи Киеву «столько, сколько потребуется».

Судя по всему, президент Владимир Зеленский и его команда не пребывают в унынии, несмотря на предшествующие страшные опасения о том, что Трамп «сольет Украину»». В самом деле, ситуация на фронте для Киева стала настолько удручающей, что требуется прорыв и желательно скорый. В Киеве, похоже, всем стало понятно, что даже если в оставшееся время Байден выдаст Украине оружие на огромную сумму, которую ранее утвердил Конгресс, это не решит проблему — тысячи украинцев будут продолжать гибнуть, а в жилые дома будут лететь многокилограммовые управляемые бомбы. Зеленский довольно быстро после выборов дозвонился до Трампа и сказал, что у них состоялся «чудесный разговор». Что это – лишь фигура речи или украинский президент действительно рассчитывает на некий разумный компромисс? В Вашингтоне говорят, что Трамп задумается об Украине не сегодня и не завтра, сейчас он целиком занят приемом поздравлений от иностранных лидеров, которые выстраиваются в очередь. Но какие-то детали возможного плана все же просачиваются в печать.

Politico сообщает, что Байден до своего ухода собирается предоставить Украине гигантский пакет помощи на сумму около 6 миллиардов долларов. А WSJ, ссылаясь на свои конфиденциальные источники, пишет, что центральной идеей советников Трампа является создание демилитаризованной зоны по сложившейся линии фронта. Новая команда предполагает, что Киев при отсутствии других вариантов прекращения войны может на такой план согласиться, поскольку это не будет выглядеть капитуляцией. В случае достижения согласия США будут продолжать снабжать Украину оружием, но поставят заслон на пути ее вступления в НАТО. Это главное условие, которое предъявляет Владимир Путин, и в американской столице надеются, что он также может принять этот вариант, поскольку война и для него становится серьезным бременем. Американские эксперты по Украине даже говорят, что слова Путина о том, что «победа Харрис могла быть для России предпочтительнее», не являются ни шуткой, ни троллингом. В конечном итоге при невразумительном курсе США в Украине, который проводил Байден и готова была продолжать Харрис, боевые действия действительно могли бы продолжаться «столько, сколько потребуется» (кому, для чего?). А с приходом к власти Трампа придется радикально решать проблему, к чему Путин, возможно, еще не готов. Вероятно, свое решение Трамп объявит задолго до 20 января, когда он будет приведен к инаугурации. Но, чтобы предложить концепцию в отношении Украины и в целом проект внешнеполитической деятельности, Трампу уже сейчас нужен кабинет. Кто же станет у него государственным секретарем и помощником по национальной безопасности, которым будет доверено воплощать задумки избранного президента?

Одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главы внешнеполитического ведомства является сенатор от Флориды Марко Рубио, который был одним из финалистов в списке возможных напарников Трампа и кандидатом в вице-президенты. Также на эту должность могут претендовать сенатор от Теннесси Билл Хагерти и бывший и.о директора Национальной разведки Рик Гренелл. Последний является наиболее конфликтной личностью. В 2018 году Трамп назначил его послом в Германии, но он умудрился перессориться с руководством этой страны всего несколько недель спустя после вступления в должность. Так, Гренелл заявил изданию Breitbart, что его задача «привести в бойцовскую форму европейских консервативных лидеров, чтобы они сопротивлялись провалившейся политике левых». Эти и другие ремарки в том же духе были настолько вопиющим нарушением нейтралитета, который должны демонстрировать дипломаты, что тогдашний президент Европейского парламента Мартир Шульц назвал Гренелла «ультраправым колониальным офицером». Конфликт вышел настолько шумным, что Трамп скоро вынужден был отозвать своего посла. Его назначили в управление Национальной разведки, но и там он перессорился со всеми, и не долго просидел в этом кресле.