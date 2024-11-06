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Ограничение движения в Баку

завтра
16:56 674

В связи с 8 Ноября - Днем Победы в Баку пройдут марши военнослужащих в сопровождении военных оркестров. Управление дорожной полиции Баку обратилось к водителям с просьбой учесть, что на улицах и проспектах, где будет проходить шествие, будет частичное ограничение транспорта.

Шествия будут организованы по пяти маршрутам с 10:00 до 12:00:

Дворец Гейдара Алиева – проспект Бюльбюля – Киноцентр «Низами» – проспект Нефтяников – площадь Азадлыг – торговый центр AMAY;

Аллея шехидов – комплекс «Пламенные башни» – станция метро «Ичеришехер» – «Гала гапысы» – Азербайджанский государственный театр кукол – круг «Азнефть» –памятник Бахрам-Гуру;

Ясамальский парк – улица Абдуррагим бека Ахвердиева – проспект Гусейна Джавида – парк Гусейна Джавида – Парламентский проспект – Аллея шехидов;

Спортивно-развлекательный центр Olimpik Star – улица Самеда Вургуна – Парк офицеров – Бакинский государственный цирк – Дворец Гейдара Алиева – памятник Насими – проспект Нефтяников;

Памятник Нариману Нариманову – Центральный парк – Азербайджанский Государственный академический Национальный драматический театр – «Зимний парк» – Дворец Гейдара Алиева – Центральный банк Азербайджанской Республики – торговый центр 28 Mall.

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