Напряженные переговоры. Подпишут ли в Баку соглашение на 1 триллион долларов?

Накануне глобального климатического саммита COP29, который начнется в Баку на следующей неделе, продолжаются напряженные переговоры о выделении на борьбу с изменением климата не менее 1 триллиона долларов ежегодно. Эти средства должны быть предоставлены развитыми странами Запада - так называемым «глобальным севером» менее развитым, но наиболее пострадавшим от изменений климата странам «глобального юга» в форме кредитов и грантов. Однако министр окружающей среды Сингапура Грейс Фу в интервью Reuters заявила, что США и другие развитые индустриальные страны настаивают на более широком распределении этих средств между странами. По словам министра, ситуация создает риск нарушения Парижского климатического соглашения.

Напомним, что представители около 200 стран соберутся в Баку для участия в COP29. В повестке саммита стоит вопрос о создании новой коллективной цели (NCQG) для борьбы с изменением климата. Эта цель предполагает договоренность о выделении ежегодно 1 триллиона долларов, а возможно, и больше, на поддержку стран, страдающих от последствий изменения климата. Как сообщает Reuters, США, Европа и другие страны согласятся вложить средства в данный фонд только в том случае, если список стран, участвующих в его финансировании, будет расширен за счет таких государств, как Китай, Южная Корея и Сингапур. Возникший тупик может заблокировать прогресс в переговорах. Фу отметила, что ведутся «жесткие переговоры» относительно определения и структуры фонда, но расширение донорской базы рискует «развалить» Парижское соглашение.