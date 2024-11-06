Напряженные переговоры. Подпишут ли в Баку соглашение на 1 триллион долларов?
Накануне глобального климатического саммита COP29, который начнется в Баку на следующей неделе, продолжаются напряженные переговоры о выделении на борьбу с изменением климата не менее 1 триллиона долларов ежегодно.
Эти средства должны быть предоставлены развитыми странами Запада - так называемым «глобальным севером» менее развитым, но наиболее пострадавшим от изменений климата странам «глобального юга» в форме кредитов и грантов.
Однако министр окружающей среды Сингапура Грейс Фу в интервью Reuters заявила, что США и другие развитые индустриальные страны настаивают на более широком распределении этих средств между странами. По словам министра, ситуация создает риск нарушения Парижского климатического соглашения.
Напомним, что представители около 200 стран соберутся в Баку для участия в COP29. В повестке саммита стоит вопрос о создании новой коллективной цели (NCQG) для борьбы с изменением климата. Эта цель предполагает договоренность о выделении ежегодно 1 триллиона долларов, а возможно, и больше, на поддержку стран, страдающих от последствий изменения климата.
Как сообщает Reuters, США, Европа и другие страны согласятся вложить средства в данный фонд только в том случае, если список стран, участвующих в его финансировании, будет расширен за счет таких государств, как Китай, Южная Корея и Сингапур. Возникший тупик может заблокировать прогресс в переговорах.
Фу отметила, что ведутся «жесткие переговоры» относительно определения и структуры фонда, но расширение донорской базы рискует «развалить» Парижское соглашение.
«В Парижском соглашении есть четкие положения…, в которых говорится об ответственности развитых стран за поддержку развивающихся стран в смягчении последствий и адаптации к изменениям климата», — сказала она.
Министр заявила, что Сингапур, который уже создал фонды, призванные ускорить декарбонизацию в Юго-Восточной Азии, готов участвовать в NCQG на добровольной основе, но не в качестве «донора».
Проблема может еще больше осложниться президентскими выборами в США, поскольку ожидается, что Дональд Трамп во второй раз выйдет из Парижского соглашения, что сузит существующую базу доноров.
Фу заявила, что пока рано говорить о влиянии итогов выборов в США на COP29, добавив — Сингапур надеется, что Вашингтон продолжит «участвовать и обеспечивать необходимое лидерство».
Также на повестке дня в Баку будет статья 6 Парижского соглашения, поскольку страны все еще ведут переговоры по глобальному рынку углеродных кредитов, который позволит им достичь своих климатических целей за счет финансирования зеленых проектов за пределами своих границ.
Были надежды, что Азербайджан сможет объявить о завершении ключевой части статьи 6 в первые несколько дней COP29, что могло бы создать импульс для успеха в других местах, но Фу сказала, что пока слишком рано говорить о том, произойдет ли это.
«Председательствующее государство выразило свое намерение или желание увидеть скорейшее завершение, и мы, как соорганизаторы, делаем все возможное, чтобы способствовать продвижению этого процесса», — отметила министр.