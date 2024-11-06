Имущество полковника Меликзаде распродали. Деньги перечислили в бюджет

В Бакинском военном суде завершается судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника финансовой службы Учебно-тренировочного центра азербайджанской армии, подведомственного Министерству обороны, полковника-лейтенанта Рашада Меликзаде.

Как сообщает haqqin.az, на процессе адвокат подсудимого Вугар Кязымов сообщил, что имущество Меликзаде ушло с молотка за 700 тысяч манатов, из которых 698 тысяч манатов перечислено в госбюджет.

Сам подсудимый заявил, что не в состоянии выступить с последним словом из-за проблем со здоровьем, в связи с чем процесс перенесли на 25 ноября.

Отметим, что Рашад Меликзаде заведовал финансовыми делами Учебно-тренировочного центра, известного как «Сальянские казармы». Меликзаде был задержан в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности 26 сентября 2022 года, решением Бакинского военного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста. Меликзаде предъявили обвинение по статьям 179.4 и 313 УК Азербайджана. Он обвиняется в хищении на сумму 9.369.411,09 маната.