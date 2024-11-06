Еще одно незаконное строительство в Баку: под угрозой парк и метро

В Низаминском районе Баку очередной захват застройщиками парковой зоны вместе с территорией детской площадки. Как сообщила haqqin.az проживающая рядом с парком известная азербайджанская певица, заслуженная артистка Азербайджана Сабина Бабаева, этот благоустроенный сквер на проспекте Кара Караева, 34/67 - любимое место отдыха многих жителей близлежащих домов. Парк обустроен тренажерами, скамейками, детской площадкой, беседками и всегда полон детворой и отдыхающими.

«Мы обратились в ряд государственных учреждений с просьбой провести озеленение в части парка, лишенной растительности. И каково было удивление, когда выяснилось, что у этой парковой зоны появился частный собственник и там будет построен какой-то крупный объект! И действительно, спустя несколько дней к территории парка, где находится детская площадка, подвели экскаватор и начали рыть котлован под фундамент. Факт вопиющий еще и потому, что под местом строительства находится… станция метро «Кара Караев».

Прибывшие на место стройки представители Бакметрополитена остановили все работы. Они заявили, что любое строительство домов над станциями метро, где насыпной грунт, над тоннелями, особенно с неглубоким залеганием, категорически запрещено. Но жители обеспокоены тем, что структура, давшая территорию парка под строительство частному предприятию, найдет окольные пути, чтобы объект или многоэтажка была все же возведена. Во всяком случае, вырытый под фундамент котлован остается открытым», - сообщила Бабаева.