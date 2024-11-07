Лига Европы: «Карабах» против чемпиона Норвегии

Сегодня в 21:45 по бакинскому времени в норвежском городе Буде начнется матч 4-го тура основной стадии Лиги Европы между местной командой «Буде-Глимт» и чемпионом Азербайджана « Карабах ом».

С 7 очками норвежский клуб на данный момент занимает 9-е место. « Карабах » очков не имеет и располагается на последней 36-й позиции.

В отличие от агдамцев, действующий чемпион Норвегии и лидер национального чемпионата «Буде-Глимт» имеет 7 очков, не потерпев ни одного поражения. Подопечные Къетиля Кнутсена сначала обыграли дома португальский «Порту» (3:2), затем сыграли в гостях вничью с бельгийским «Юнионом» (0:0), а в 3-м туре одолели на выезде португальскую «Брагу (2:1).

Сегодняшний матч станет для «Карабаха» шестым против норвежских команд в еврокубках. В сезоне 2009/10 свое восхождение в Лиге Европы команда Гурбана Гурбанова начала знаменитой победой над «Русенборгом». После 0:0 в Тронхейме в Баку гол Рашада Садыхова со штрафного принес «Карабаху» победу и выход в следующий квалификационный раунд.

В Лиге чемпионов сезона 2020/21, когда бушевала пандемия, команды проводили в квалификационных раундах не два матча, а один. Жребий определил, что матч 3-го раунда между «Карабахом» и «Мольде» должен состояться в Баку. Однако норвежцы поступили не по-джентльменски, фактически отказавшись ехать в Азербайджан. В результате игра состоялась на Кипре. После ничьи 0:0 в игровое время в серии пенальти точнее оказались скандинавы.

Реванш у «Мольде» «Карабах» взял в прошлом сезоне. На групповой стадии Лиги Европы в Баку азербайджанская команда выиграла 1:0, а в гостях вырвала спасительную ничью - 2:2. В итоге «Карабах» опередил норвежцев в турнирной таблице и пробился в 1/16 финала.

«Буде-Глимт» с азербайджанскими командами не играл. 3-кратный чемпион Норвегии может похвастаться в еврокубках выходом в четвертьфинал Лиги конференций сезона 2021/22. А самая знаменитая победа - над итальянской «Ромой» со счетом 6:1 в 2021 году.