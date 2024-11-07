McDonald’s Азербайджан открыл новый ресторан в Ağ Şəhər

Новый ресторан McDonald’s имеет 146 посадочных мест и выполнен в изысканном дизайне Luna, придающем интерьеру атмосферу уюта и элегантности. Для удобства гостей, как и в других филиалах McDonald’s, установлены киоски самообслуживания, которые делают процесс заказа более удобным, а также доступна услуга Table Service, позволяющая получать заказы прямо за столиком.

Заведение, расположенное на первом этаже жилого здания по адресу: Хатаинский район, улица Ильгара Мирзаева, 46, отвечает всем требованиям пищевой индустрии и предлагает гостям комфортные условия для приятного времяпрепровождения.

В ресторане также предусмотрена зона McCafe, где посетители могут насладиться разнообразием горячих напитков и десертов. Дополнительно доступна услуга доставки, позволяющая клиентам наслаждаться любимыми блюдами McDonald’s в любом удобном месте.

McDonald’s, будучи одним из первых международных брендов, инвестировавших в экономику Азербайджана, на протяжении 25 лет активно поддерживает развитие ненефтяного сектора страны. Компания придает особое значение сотрудничеству с местными подрядчиками, работая более чем с 100 азербайджанскими компаниями. Сегодня McDonald’s Азербайджан предоставляет работу более чем 2500 сотрудникам, что подтверждает приверженность компании развитию местной экономики и созданию рабочих мест для жителей страны.