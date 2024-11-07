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Трамп пойдет на Тегеран

Ален Симонян ждет встречи с Сахибой Гафаровой

17:42 783

Спикер парламента Армении Ален Симонян ожидает в ближайшее время встречи с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

«Сторона, принявшая нашу предыдущую встречу, занята сейчас этим. Я лично ожидаю вести о встрече с моей азербайджанской коллегой, чтобы продолжить наш разговор», - заявил Симонян армянской службе «Радио Свобода».

По словам Симоняна, в настоящее время нет конкретики относительно возможной встречи.

Он также прокомментировал заявление председателя Милли Меджлиса о том, что мирный процесс с Ереваном усилиями Баку шаг за шагом продвигается вперед. Симонян заявил, что не видит какой-либо проблемы в этом заявлении: «Я нормально отношусь к этому заявлению, в котором говорится, что процесс продвигается в результате усилий Баку. Важным является установление мира».

В последний раз спикеры парламентов Азербайджана и Армении встречались 17 мая в Женеве в рамках Всемирной конференции спикеров парламентов Межпарламентского союза.

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