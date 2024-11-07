Израиль ювелирно зачищает Сирию

Если «Хезболла» рассчитывала на то, что пока израильтяне громят ее инфраструктуру в Ливане, она сможет пересидеть тяжелые времена в Сирии, то об этих планах ей можно забыть. Израиль, судя по всему, такой возможности движению предоставлять не собирается, раз за разом ювелирно, с хирургической точностью нанося удары по ее объектам в этой стране. Сирийская система ПВО на эти атаки реагирует совершенно индифферентно, ведя себя как мышь под веником – то есть, делая вид, что ее здесь просто нет. И здесь ювелирность израильских атак имеет принципиальное значение – страдают от них только объекты иранского КСИР и «Хезболлы», а сирийцев это не затрагивает. Что предоставляет Дамаску прекрасную возможность заявлять своим партнерам: «Это ваши с Израилем разборки, вы нас в них не впутывайте».

Тем более что сирийцам, коли уж они вмешаются, ничего хорошего от этого не светит – израильская авиация попросту сметет их средства ПВО, после чего начнет действовать как в тире, расстреливая теперь уже сирийские объекты совершенно беспрепятственно. А этого режиму Асада совершенно не хочется – у него друзы волнуются, арабские племена протестуют, да и вообще сирийская оппозиция поднимает голову. Впрочем, у такой пассивной позиции Дамаска есть еще одно объяснение – «помощью» Ирана и его шиитских прокси он сыт по горло. Да, благодаря этой помощи режиму удалось удержаться у власти и сохранить контроль примерно над 70% территории страны. Но вот цена, которую сегодня Иран и «Хезболла» требуют от Дамаска за эту услугу, совершенно режим не устраивает. Тегеран сегодня требует, чтобы Дамаск активно включался в атаки «Оси сопротивления» на Израиль, чего сирийцам категорически не хочется. Поскольку драматический опыт противостояния с израильтянами в военной сфере научил их, что лишний раз провоцировать еврейское государство – это нарываться на неприятности, которые могут иметь катастрофические последствия для сирийского режима. И лучше лишний раз не дергать тигра за хвост, как бы сладкоречиво не призывал к этому Тегеран.

Но главная причина того, почему Дамаск на 180 градусов изменил свою позицию по присутствию в стране «Хезболлы», заключается все же в том, что ему не нужны конкуренты в производстве каптагона. Если раньше финансисты «Хезболлы» «специализировались» на продаже кокаина из Латинской Америки, то сейчас они планируют расширить сеть своих лабораторий каптагона в Сирии и Ираке. Что вполне ожидаемо, поскольку денег на восстановление «Хезболлы» после израильских ударов требуется много, и они сами себя не заработают. Но одновременно с этим подрывается монополия сирийского режима, который считает, что производство каптагона – исключительно его бизнес.