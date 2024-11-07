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Израиль ювелирно зачищает Сирию

третья мировая
Джемаль Бустани, автор haqqin.az
17:57 1473

Если «Хезболла» рассчитывала на то, что пока израильтяне громят ее инфраструктуру в Ливане, она сможет пересидеть тяжелые времена в Сирии, то об этих планах ей можно забыть. Израиль, судя по всему, такой возможности движению предоставлять не собирается, раз за разом ювелирно, с хирургической точностью нанося удары по ее объектам в этой стране.

Сирийская система ПВО на эти атаки реагирует совершенно индифферентно, ведя себя как мышь под веником – то есть, делая вид, что ее здесь просто нет. И здесь ювелирность израильских атак имеет принципиальное значение – страдают от них только объекты иранского КСИР и «Хезболлы», а сирийцев это не затрагивает. Что предоставляет Дамаску прекрасную возможность заявлять своим партнерам: «Это ваши с Израилем разборки, вы нас в них не впутывайте».

Сирийская система ПВО на атаки Израиля реагирует совершенно индифферентно, ведя себя как мышь под веником

Тем более что сирийцам, коли уж они вмешаются, ничего хорошего от этого не светит – израильская авиация попросту сметет их средства ПВО, после чего начнет действовать как в тире, расстреливая теперь уже сирийские объекты совершенно беспрепятственно. А этого режиму Асада совершенно не хочется – у него друзы волнуются, арабские племена протестуют, да и вообще сирийская оппозиция поднимает голову.

Впрочем, у такой пассивной позиции Дамаска есть еще одно объяснение – «помощью» Ирана и его шиитских прокси он сыт по горло. Да, благодаря этой помощи режиму удалось удержаться у власти и сохранить контроль примерно над 70% территории страны. Но вот цена, которую сегодня Иран и «Хезболла» требуют от Дамаска за эту услугу, совершенно режим не устраивает.

Тегеран сегодня требует, чтобы Дамаск активно включался в атаки «Оси сопротивления» на Израиль, чего сирийцам категорически не хочется. Поскольку драматический опыт противостояния с израильтянами в военной сфере научил их, что лишний раз провоцировать еврейское государство – это нарываться на неприятности, которые могут иметь катастрофические последствия для сирийского режима. И лучше лишний раз не дергать тигра за хвост, как бы сладкоречиво не призывал к этому Тегеран.

Армия Асада знает: лишний раз провоцировать еврейское государство – это нарываться на неприятности, которые могут иметь катастрофические последствия для сирийского режима

Но главная причина того, почему Дамаск на 180 градусов изменил свою позицию по присутствию в стране «Хезболлы», заключается все же в том, что ему не нужны конкуренты в производстве каптагона. Если раньше финансисты «Хезболлы» «специализировались» на продаже кокаина из Латинской Америки, то сейчас они планируют расширить сеть своих лабораторий каптагона в Сирии и Ираке.

Что вполне ожидаемо, поскольку денег на восстановление «Хезболлы» после израильских ударов требуется много, и они сами себя не заработают. Но одновременно с этим подрывается монополия сирийского режима, который считает, что производство каптагона – исключительно его бизнес.

Сирийцы не хотят уступать «Хезболле» фабрику каптагона

Кстати, в самом начале, когда производство этого «наркотика для бедных» в Сирии только разворачивалось, именно так и выглядели договоренности между Дамаском и Тегераном. Сейчас же иранцы в одностороннем порядке от них отказались и требуют от Дамаска уступить часть бизнеса «Хезболле». Что, естественно, никому в Дамаске нравиться не может, и это еще мягко сказано.

Иными словами, ни израильтянам не нужно дальнейшее закрепление присутствия «Хезболлы» на сирийской территории, ни Дамаск от этого не в восторге по финансовым и политическим соображениям. Пожалуй, впервые интересы режима Асада и израильского государства настолько близко совпали. Что открывает простор для массы интереснейших комбинаций Ирана, «Хезболлы», Израиля и Сирии, о которых, как представляется, мы услышим уже в ближайшее время.

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