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В Азербайджане новые генералы

распоряжение президента
18:01 2029

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий ряду военнослужащих Министерства обороны Азербайджана.

Согласно распоряжению, высшее воинское звание «генерал-майор» присвоено: полковнику Алекперу Мухаммед оглу Джахангирову, полковнику Гюндузу Алиш оглу Абдулову, полковнику Азеру Аловсат оглу Гасымову; высшее воинское звание «генерал-майор юстиции» присвоено полковнику юстиции Эльчину Нариман оглу Алиеву.

Также заведующему отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики Фариду Мирмуфид оглу Сеидову присвоено высшее воинское звание «генерал-майор юстиции».

Кроме того, распоряжением президента Азербайджана полковнику Азеру Айдын оглу Мамедову присвоено высшее воинское звание «генерал-майор».

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