В Азербайджане новые генералы
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий ряду военнослужащих Министерства обороны Азербайджана.
Согласно распоряжению, высшее воинское звание «генерал-майор» присвоено: полковнику Алекперу Мухаммед оглу Джахангирову, полковнику Гюндузу Алиш оглу Абдулову, полковнику Азеру Аловсат оглу Гасымову; высшее воинское звание «генерал-майор юстиции» присвоено полковнику юстиции Эльчину Нариман оглу Алиеву.
Также заведующему отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики Фариду Мирмуфид оглу Сеидову присвоено высшее воинское звание «генерал-майор юстиции».
Кроме того, распоряжением президента Азербайджана полковнику Азеру Айдын оглу Мамедову присвоено высшее воинское звание «генерал-майор».