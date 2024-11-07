Израильских подростков завербовали для совершения терактов

В Израиле вскоре состоится судебное разбирательство по делу двух подростков, подозреваемых в подготовке терактов. Им предъявлены обвинения в вербовке и планировании атак на израильские силы безопасности.

Согласно обвинению, один из подростков был завербован в августе 2023 года для участия в террористической деятельности. Он прошел обучение по изготовлению взрывчатых веществ и, кроме того, пытался завербовать других людей для формирования ячейки, в том числе второго подростка.