Президент Грузии сочла армянские территории грузинскими. В Грузии пояснили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поделилась на днях в соцсетях публикацией одного из грузинских туроператоров, в которой некоторые районы на севере Армении, в частности в Лорийской области, были названы «исторической Грузией».

Посол Грузии в Ереване Георгий Шарвашидзе в интервью армянским СМИ раскритиковал пост Зурабишвили, заявив, что «попытки бросить тень на многовековые и образцовые отношения между двумя странами неприемлемы».

Он напомнил, что «Грузия и Армения твердо и безоговорочно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга в пределах международно признанных границ».