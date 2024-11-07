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Трамп пойдет на Тегеран

Президент Грузии сочла армянские территории грузинскими. В Грузии пояснили

18:21 1142

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поделилась на днях в соцсетях публикацией одного из грузинских туроператоров, в которой некоторые районы на севере Армении, в частности в Лорийской области, были названы «исторической Грузией».

Посол Грузии в Ереване Георгий Шарвашидзе в интервью армянским СМИ раскритиковал пост Зурабишвили, заявив, что «попытки бросить тень на многовековые и образцовые отношения между двумя странами неприемлемы».

Он напомнил, что «Грузия и Армения твердо и безоговорочно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга в пределах международно признанных границ».

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