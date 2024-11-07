Российские военные приближаются к Купянску, занимая ключевые позиции украинской армии в Харьковской области. Об этом заявил так называемый «глава российской администрации региона» Виталий Ганчев.

«Как я и говорил ранее, контроль логистических путей позволяет нашим бойцам сохранять инициативу на поле боя за собой. Несколько километров отделяет наших ребят от пригорода Купянска», — отметил Ганчев российским СМИ. По его словам, «стратегическое положение позволяет российским войскам эффективно противодействовать украинским силам».