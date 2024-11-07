СОР29 обсудит и погибающий Каспий
На следующей неделе в Баку начнет свою работу климатический саммит ООН COP29. Мировые лидеры вновь будут искать пути преодоления процесса глобального потепления и спасения планеты от катастрофы, а также источники ежегодных финансовых вливаний, необходимых для этой цели, на сумму 1 триллион долларов.
Мультимедийная платформа Think Landscape, освещающая репортажи и новости о проблемах климата и ландшафта по всему миру, пишет, что участники саммита соберутся в непосредственной близости от надвигающейся экологической катастрофы. Саммит пройдет в Баку, на берегу Каспия, который продолжает высыхать, ибо уровень воды опустился на 29 метров ниже уровня моря.
Каспийское море высыхает из-за многих проблем, с которыми сталкивается вся планета: климатический кризис, чрезмерное использование воды в сельском хозяйстве, загрязнение радиоактивными отходами, промышленностью и плохим городским планированием.
Однако в случае с Каспием найти пути спасения еще сложнее.
Спутниковые снимки за последние годы показали тревожный рост засушливых земель в заливах и вдоль береговых линий пяти стран, омываемых Каспием: России, Азербайджана, Ирана, Туркменистана и Казахстана.
«Ситуация будет только ухудшаться, особенно если судить по судьбе близлежащего Аральского моря. По данным двух исследований, опубликованных в 2020 и 2021 годах, к концу столетия уровень воды в Каспийском море упадет на 9–18 метров. Исследование 2020 года также поднимает вопрос о потенциальной деградации прибрежных экосистем и водно-болотных угодий, которые в настоящее время находятся под защитой, а также о воздействии загрязняющих веществ и избытка питательных веществ из рек, впадающих в Каспий», — пишет Think Landscape.
Специалисты по окружающей среде считают, что это может привести к образованию мертвых зон, подобных тем, что существуют в мировом океане. Потеря этих экосистемных услуг обернется катастрофическими социально-экономическими последствиями.
В статье перечисляются причины высыхания Каспийского моря, главной из которых называется текущий климатический кризис. Повышение средней температуры планеты ускоряет испарение воды в водоемах, а неравномерное распределение осадков препятствует полному восполнению испаренной воды в атмосфере.
Другая причина заключается в том, что Каспийский бассейн обладает огромными запасами нефти и газа. Хотя это может показаться иронией судьбы, но и нефтедобыча стала проклятьем для прибрежных стран, для которых нефть и газ являются основными источниками дохода.
Ссылаясь на мнение специалистов, Think Landscape пишет, что третьей причиной обмеления Каспия является сокращение количества воды в реках, впадающих в море. Река Волга, протекающая по территории России, обеспечивала более 80 процентов воды Каспия, но многочисленные плотины и водохранилища, построенные для нужд гидроэнергетики и сельского хозяйства, забирают больше воды, чем необходимо.
Местные сообщества, проживающие вдоль береговой линии бассейна, сталкиваются с последствиями медленного высыхания озера, говорит Азамат Сарсенбаев, активист-эколог из портового города Актау на юго-западе Казахстана.
«Жизнь в регионе, известном как Мангистау, напрямую связана с Каспийским морем», — говорит он. — «Город Актау обеспечивает села питьевой водой через опреснительные установки, а электроэнергию регион также получает, используя воду из моря, которая охлаждает турбины электростанций».
На берегу, где всего 10 лет назад люди купались, некогда живописная набережная превратилась в каменистую пустыню. Загрязнение и высыхание Каспия также оказывают влияние на его уникальную дикую природу.
Например, каспийский тюлень является эндемичным видом, численность которого резко сократилась из-за исчезновения ледовых полей, где он рождается в мелководной северо-восточной части озера.
В 2020 году в ходе аэрофотосъемки, проведенной Казахстанским институтом гидробиологии и экологии, было обнаружено полное отсутствие тюленей на одном из лежбищ, где десятилетиями ранее насчитывалось 25 тысяч особей.
Два года спустя тревога прозвучала, когда 2500 мертвых тюленей выбросило на берег Дагестана на Северном Кавказе России.
В то время как российские власти утверждали, что тюлени погибли естественной смертью, казахстанские исследователи позже пришли к выводу, что они, скорее всего, умерли от пневмонии, вызванной загрязнением.
А только за последнюю неделю на побережье Каспийского моря на юго-западе Казахстана было обнаружено не менее 289 туш тюленей.
Каспийский тюлень теперь классифицируется как находящийся под угрозой исчезновения в Красном списке Международного союза охраны природы (МСОП). Шесть видов осетровых, обитающих в озере, в частности белуга, и каспийский лосось также включены в список.
Можно ли спасти Каспийское море?
По словам Маттиаса Пранге, специалиста по моделированию земных систем из Бременского университета в Германии и ведущего автора статьи 2020 года, к сожалению, никаких усилий по восстановлению притока воды в Каспийское море не предпринималось.