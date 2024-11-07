СОР29 обсудит и погибающий Каспий

На следующей неделе в Баку начнет свою работу климатический саммит ООН COP29. Мировые лидеры вновь будут искать пути преодоления процесса глобального потепления и спасения планеты от катастрофы, а также источники ежегодных финансовых вливаний, необходимых для этой цели, на сумму 1 триллион долларов. Мультимедийная платформа Think Landscape, освещающая репортажи и новости о проблемах климата и ландшафта по всему миру, пишет, что участники саммита соберутся в непосредственной близости от надвигающейся экологической катастрофы. Саммит пройдет в Баку, на берегу Каспия, который продолжает высыхать, ибо уровень воды опустился на 29 метров ниже уровня моря. Каспийское море высыхает из-за многих проблем, с которыми сталкивается вся планета: климатический кризис, чрезмерное использование воды в сельском хозяйстве, загрязнение радиоактивными отходами, промышленностью и плохим городским планированием.

Однако в случае с Каспием найти пути спасения еще сложнее. Спутниковые снимки за последние годы показали тревожный рост засушливых земель в заливах и вдоль береговых линий пяти стран, омываемых Каспием: России, Азербайджана, Ирана, Туркменистана и Казахстана. «Ситуация будет только ухудшаться, особенно если судить по судьбе близлежащего Аральского моря. По данным двух исследований, опубликованных в 2020 и 2021 годах, к концу столетия уровень воды в Каспийском море упадет на 9–18 метров. Исследование 2020 года также поднимает вопрос о потенциальной деградации прибрежных экосистем и водно-болотных угодий, которые в настоящее время находятся под защитой, а также о воздействии загрязняющих веществ и избытка питательных веществ из рек, впадающих в Каспий», — пишет Think Landscape. Специалисты по окружающей среде считают, что это может привести к образованию мертвых зон, подобных тем, что существуют в мировом океане. Потеря этих экосистемных услуг обернется катастрофическими социально-экономическими последствиями.

В статье перечисляются причины высыхания Каспийского моря, главной из которых называется текущий климатический кризис. Повышение средней температуры планеты ускоряет испарение воды в водоемах, а неравномерное распределение осадков препятствует полному восполнению испаренной воды в атмосфере. Другая причина заключается в том, что Каспийский бассейн обладает огромными запасами нефти и газа. Хотя это может показаться иронией судьбы, но и нефтедобыча стала проклятьем для прибрежных стран, для которых нефть и газ являются основными источниками дохода. Ссылаясь на мнение специалистов, Think Landscape пишет, что третьей причиной обмеления Каспия является сокращение количества воды в реках, впадающих в море. Река Волга, протекающая по территории России, обеспечивала более 80 процентов воды Каспия, но многочисленные плотины и водохранилища, построенные для нужд гидроэнергетики и сельского хозяйства, забирают больше воды, чем необходимо. Местные сообщества, проживающие вдоль береговой линии бассейна, сталкиваются с последствиями медленного высыхания озера, говорит Азамат Сарсенбаев, активист-эколог из портового города Актау на юго-западе Казахстана.