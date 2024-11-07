Нигеру стали известны тайны французского двора

Нигер смог получить данные Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции в ходе расследования попытки переворота, в причастности к которой Ниамей обвиняет французскую спецслужбу. Об сообщил журнал Jeune Afrique со ссылкой на источник в кругах госбезопасности Франции.

В сентябре нигерский гостелеканал RTN сообщил о предполагаемой попытке госпереворота, организованного Францией против главы Нигера генерала Абдурахмана Тчиани. Франция отвергает обвинения со стороны Нигера, но «обеспокоена некоторыми данными, опубликованными Ниамеем», пишет издание.

«Проблема не в том, что нигерийцы разворачивают кампанию против Управления. Проблема заключается в том, что Нигер, очевидно, получил доступ ко внутренним данным DGSE и включил их в свое расследование», - сказал собеседник журнала.

Напомним, что в сентябре о попытке госпереворота в Нигере сообщил гостелеканал RTN, указав на присутствие выходцев из Франции и предполагаемых агентов французской разведки в стране, а также в соседних Бенине и Нигерии, которые якобы должны были служить базами для проведения акций по дестабилизации обстановки.