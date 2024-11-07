Шольц отменил визит на COP29 в Баку. В чем причина?

Канцлер Германии Олаф Шольц не будет участвовать в климатическом саммите COP29, который вскоре пройдет в Баку, поскольку он борется с политическим кризисом у себя дома, что усугубляет вакуум европейского лидерства на переговорах в этом году, пишет агентство Bloomberg.

Шольц должен был посетить саммит лидеров в начале переговоров ООН по климату в Азербайджане на следующей неделе. Но он отменил этот план, чтобы помочь справиться с последствиями своего призыва к внеочередным выборам, по словам источника, знакомого с этим вопросом, пишет агентство.

Ранее газета Bild со ссылкой на главу ведомства федерального канцлера Германии Олафа Шольца Вольфганга Шмидта сообщила, что досрочные выборы в Бундестаг (парламент) ФРГ могут состояться 9 марта 2025 года.

Ранее Шольц заявил, что в начале 2025 года поднимет в Бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству, а досрочные выборы в парламент могут состояться до конца марта 2025 года.

В среду журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Шольц отправил министра финансов Кристиана Линднера в отставку. Вечером 6 ноября проходило заседание коалиционного комитета, где партнеры пытались найти решение спора по поводу вывода экономики страны из кризиса. Причиной раскола являются разногласия в бюджетной, финансовой и экономической политике. Позже сам канцлер, выступая со специальным заявлением, сказал, что предложил президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру уволить Линднера.

В связи с этим глава фракции СвДП в Бундестаге Кристиан Дюрр заявил, что министры от Свободной демократической партии Германии полностью выходят из состава правящей коалиции. В правительстве ФРГ представители СвДП занимали четыре поста: министра финансов, министра юстиции, министра научных исследований и образования, а также министра транспорта.