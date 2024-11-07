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Трамп пойдет на Тегеран

Президент Германии массово увольняет министров

19:10 149

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку министра финансов Германии Кристиана Линднера.

Также он освободил от должности министра юстиции Марко Бушмана и министра образования и научных исследований Беттину Штарк-Ватцингер. Все трое представляют Свободную демократическую партию.

7 ноября Штайнмайер заявил о готовности распустить Бундестаг и начать досрочные парламентские выборы в ФРГ в том случае, если депутаты откажут канцлеру Олафу Шольцу в доверии. Президент напомнил, что Шольц попросил его уволить министра финансов, после чего министры юстиции, образования и научных исследований попросили его об отставке.

3 ноября Шольц провел экстренные консультации с сопредседателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларсом Клингбайлем в связи с разногласиями в правящей коалиции «Светофор», в которую входят СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Темой обсуждения стали противоречащие друг другу планы по выводу немецкой экономики из кризиса, которые представили министр финансов Кристиан Линднер и глава минэкономики Роберт Хабек.

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