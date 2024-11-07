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Трамп пойдет на Тегеран
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Трамп пойдет на Тегеран

Премьер Польши заявил о «пророссийской» позиции Трампа

19:32 970

Европе нужно готовиться к «геополитической турбулентности» и изменениям в международной обстановке в связи с избранием на пост президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он отметил, что не знает никого, кто мог бы с уверенностью сказать, как будет действовать новый американский лидер, в том числе по вопросу войны в Украине, поскольку в последние месяцы «мнения меняются».

«Подходы к Путину, к России, к ситуации в Украине одни у президента Трампа и другие у президента Байдена. Это достаточно очевидно. Я не открою Америки, говоря, что президент Трамп кажется более пророссийским, нежели президент Байден. И, возможно, это будет иметь серьезные последствия», — сказал Туск.

По его мнению, «несомненно» здесь только то, что это будет «динамичное президентство», поскольку Трамп «может удивлять решениями и маневрами». По словам Туска, одним из главных принципов республиканца в политике является непредсказуемость. «Я часто слышал, в том числе в личных беседах с Дональдом Трампом, что это хороший способ застать кого-то врасплох. Иногда он таким образом застает врасплох союзников, иногда — врагов», — отметил Туск.

Он также охарактеризовал Трампа как «требовательного партнера», но подчеркнул, что при любом развитии событий Польша будет делать то, что отвечает ее интересам. Туск добавил, что встретится с новоизбранным президентом США «в ближайшем будущем».

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