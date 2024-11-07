В Турции ожидают снижения давления со стороны США

«На наши компании оказывается сильное давление в финансовой сфере в условиях санкций против России. На наши банки в этом плане оказывается очень сильное давление. Мы ждем, что это давление в дальнейшем ослабнет или же вообще прекратится.

А если в Украину придет мир, то произойдет значительный рост в сфере подрядных услуг как в Украине, так и в России, а также инвестиций», - сказал министр в эфире телеканала A haber, отвечая на вопрос об ожиданиях в отношениях с США в свете победы на выборах Дональда Трампа. Болат отметил, что «Республиканская партия получила большинство в Сенате», что позволит ей «проводить через Конгресс» инициативы в финансовой сфере.

«Мы оцениваем перспективы развития отношений с США в торговой сфере с осторожным оптимизмом. Мы ожидаем, что некоторые из наших потребностей в оборонной промышленности будут удовлетворены, в том числе путем снятия эмбарго, демонстрации более сбалансированного, справедливого и равноправного подхода к Турции. Ждем также снижения таможенных пошлин, в особенности в отношении нашей стальной и текстильной продукции», - сказал министр.