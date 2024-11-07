Ильхам Алиев создал грандиозный холдинг в Азербайджане

ЗАО «Азербайджанские авиалинии», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», ЗАО «Бакинский метрополитен», ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт», ООО BakuBus, Бакинский судостроительный завод, а также юридическое лицо публичного права Azərkosmos, ООО Aztelekom, ООО AzInTelecom, ООО Azərpoçt, ООО «Бакинская служба такси», ПО «Телерадиовещание и спутниковая связь» перешли в управление «Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON)», который создан сегодняшним указом президента Ильхама Алиева.