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Ильхам Алиев создал грандиозный холдинг в Азербайджане

20:04 2038

ЗАО «Азербайджанские авиалинии», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», ЗАО «Бакинский метрополитен», ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт», ООО BakuBus, Бакинский судостроительный завод, а также юридическое лицо публичного права Azərkosmos, ООО Aztelekom, ООО AzInTelecom, ООО Azərpoçt, ООО «Бакинская служба такси», ПО «Телерадиовещание и спутниковая связь» перешли в управление «Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON)», который создан сегодняшним указом президента Ильхама Алиева.

«Азербайджанские авиалинии» ранее находились в подчинении Государственного агентства гражданской авиации.

Также утвержден перечень государственных предприятий, юридических лиц публичного права и хозяйствующих обществ с государственной долей, которые будут переданы в управление холдингу.

Председателем Наблюдательного совета AZCON назначен министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

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