Где в Азербайджане принимают карты «Мир»?
20:27 793
В Азербайджане все банкоматы банка ВТБ отныне принимают карты российской платежной системы «Мир», следует из данных на официальном сайте банка.
6 июня замглавы МИД России Михаил Галузин на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что карты «Мир» начали работать в Азербайджане.
Запуск российской платежной системы обсуждался в Азербайджане еще в июле 2022 года.
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