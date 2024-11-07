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Трамп пойдет на Тегеран
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Трамп пойдет на Тегеран

Где в Азербайджане принимают карты «Мир»?

20:27 793

В Азербайджане все банкоматы банка ВТБ отныне принимают карты российской платежной системы «Мир», следует из данных на официальном сайте банка.

6 июня замглавы МИД России Михаил Галузин на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что карты «Мир» начали работать в Азербайджане.

Запуск российской платежной системы обсуждался в Азербайджане еще в июле 2022 года.

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