Где в Азербайджане принимают карты «Мир»?

В Азербайджане все банкоматы банка ВТБ отныне принимают карты российской платежной системы «Мир», следует из данных на официальном сайте банка.

6 июня замглавы МИД России Михаил Галузин на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что карты «Мир» начали работать в Азербайджане.

Запуск российской платежной системы обсуждался в Азербайджане еще в июле 2022 года.