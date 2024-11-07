Пойдет ли Байден на Капитолий?
Действующий президент США Джо Байден заверил, что 20 января мирно передаст полномочия главы государства победившему выборы Дональду Трампу.
По его словам, этого заслуживает американский народ. Байден уже поручил своей администрации работать с командой Трампа над мирной и упорядоченной передачей власти.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.
Джо Байден и кандидат от демократов Камала Харрис уже поздравили Трампа с победой, выразив готовность мирной передачи власти. Администрация США в ближайшее время займется подготовкой встречи Байдена и Трампа в Белом доме.