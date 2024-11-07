Пойдет ли Байден на Капитолий?

По его словам, этого заслуживает американский народ. Байден уже поручил своей администрации работать с командой Трампа над мирной и упорядоченной передачей власти.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Джо Байден и кандидат от демократов Камала Харрис уже поздравили Трампа с победой, выразив готовность мирной передачи власти. Администрация США в ближайшее время займется подготовкой встречи Байдена и Трампа в Белом доме.