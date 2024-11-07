Песков: «Путин не ест людей»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Владимир Путин не ест людей». Так он прокомментировал слова действующего вице-президента США Камалы Харрис о том, что российский лидер «съест избранного президента США Дональда Трампа на ланч».

Песков также назвал преувеличением заявления Трампа о том, что он может закончить войну в Украине за одну ночь.

«Если новая администрация США будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше предыдущей», - заявил он.