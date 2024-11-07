Путин: «С какого перепугу Украину и Грузию позвали в НАТО?»

Именно действия западных стран «привели к госперевороту в Украине и вынудили Россию начать спецоперацию», заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи.

По его словам, Россия «не была инициатором применения силы, однако вынуждена была принять ответные меры для защиты своей безопасности и интересов».

Путин выразил недовольство по поводу расширения НАТО, включая планы по вступлению Украины и Грузии в альянс, назвав эти шаги «угрозой для безопасности России». «С какого перепугу Украину и Грузию позвали в НАТО?» - спросил Путин, добавив, что «это выглядит как ползучая интервенция и создаёт новые угрозы для стабильности в регионе». Он отметил, что НАТО стало «откровенным анахронизмом, единственным оставшимся в мире блоком, который не стремится к созиданию, а лишь пытается удерживать свою власть и монополию на международной арене».

По словам Путина, «Запад лицемерно утверждает, что все, что было построено после Второй мировой войны, сейчас под угрозой, однако, на самом деле, под угрозой стоит не мировой порядок, а именно монополия западных стран, которые пытаются сохранить свою доминирующую роль». По его словам, «политика Запада ориентирована не на созидание, а на удержание своей власти». Путин также добавил, что «США осознавали, что НАТО становится менее привлекательным для стран, поэтому для поддержания своего лидерства Западу были необходимы конфликты».

Президент России заявил, что «европейские лидеры до начала нынешнего конфликта жаловались ему на давление со стороны США, которые пугали их Россией». В то же время, по его словам, «даже среди членов НАТО есть те, кто проявляет интерес к более тесному сотрудничеству с БРИКС», который Путин назвал «прототипом нового, свободного и не блокового характера отношений между странами».

Путин добавил, что «Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, так будет и впредь». «Неравенство — настоящий бич современного мира», — отметил он, заявив, что «Россия всегда будет защищать свою безопасность и интересы, а также бороться за мирное развитие мира в целом». По его словам, «само существование России является залогом успешного развития мирового порядка».

Он также отметил, что Россия «готова к диалогу, однако не потерпит давления со стороны других стран». «Давить на Россию бесполезно, а договариваться мы всегда готовы», — заключил президент.

Кроме того, Путин заявил, что «русские люди всегда стремились не к тому, чтобы навязать свою волю, а к тому, чтобы убедить других». В качестве примера он привел «успешную» борьбу России с терроризмом в 90-х годах, когда страна «сплоченно отразила атаки террористов».

Заключая своё выступление, Путин сказал, что «Россия всегда будет добиваться своих целей и готова предпринимать все меры для защиты своих граждан и интересов».