Трамп сделал миллиардеров еще богаче

Десять богатейших людей мира разбогатели на $64 млрд после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Главными бенефициарами роста состояния миллиардеров стали Илон Маск и Джефф Безос.

Доходы миллиардеров после победы Трампа выросли суммарно на 63,5 млрд долларов, что стало наибольшим дневным приростом с начала ведения «Индекса миллиардеров» в 2012 году, сообщил Bloomberg. Маск, являющийся самым богатым человеком на планете, увеличил свое состояние на 10,1%, что составило 26,5 миллиарда долларов. Безос, основатель Amazon, также значительно улучшил свои финансовые позиции, став богаче на 3,2%, или 7,14 миллиарда долларов.

Ощутимый прирост получили Ларри Эллисон из Oracle, Билл Гейтс, Стив Балмер, Ларри Пейдж, Сергей Брин, Уоррен Баффет и главы криптобирж Брайан Армстронг и Чанпэн Чжао. Как обратило внимание агентство, драйвером роста стало увеличение цен на акции американских компаний на фоне ожиданий налоговых послаблений и смягчения финансового регулирования.

По мнению главного экономиста швейцарского банка Lombard Odier Сами Чаара, американские финансовые активы должны значительно вырасти, что уже подтверждается укреплением доллара и ростом индекса S&P 500 на 2,5%.