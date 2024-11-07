Убит российский генерал. Его обвиняли в пытках сотен людей

Телеграм-каналы пишут о гибели на украинском фронте генерал-майора российской армии, командира 5-ой бригады Павла Клименко.

Клименко – уроженец Ставрополья, служивший до вторжения в Украину в Крыму. Его обвиняют в организации пыточного лагеря в городе Донецк, на территории заброшенной Петровской шахты. Там, как сообщают интернет-ресурсы, пытали солдат, в частности тех, кто отказывался идти в «мясные штурмы». В частности, там же нашел свою смерть американец Рассел Бентли, поддерживавший боевиков «ДНР».

Сестра генерала Екатерина Клименко подтвердила в разговоре с журналистами, что он погиб. В комментариях к посту комментарии с соболезнованиями также оставила другая его сестра Ирина.