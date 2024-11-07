Кремль со страхом ждет решения Байдена

Российские власти опасаются, что до передачи полномочий Дональду Трампу президент США Джо Байден и его администрация могут пойти на резкие шаги в отношении России, сообщил журналистам источник в дипломатических кругах.

По его словам, таким шагом может стать, например, «зеленый свет» Киеву на удары дальнобойным американским оружием вглубь российской территории.

В 2016 году, накануне первого президентского срока Трампа, уходящая администрация Барака Обамы выдворила из США 36 российских дипломатов, а также отняла дипломатические дачи в Нью-Йорке и Мэрилэнде, что сильно задело Москву. «Поскольку демократам терять нечего, они могут принять какие-то решения, которые затруднят диалог в будущем. Например, разрешат использовать американское оружие для ударов вглубь территории России», — сказал дипломатический источник.

Киев более года добивался от Запада и США поставок дальнобойного оружия и разрешения на удары по российской территории, чтобы уничтожить оружейные склады и аэродромы, с которых для бомбежек Украины вылетает российская авиация.

Частично эти ограничения были сняты весной 2024 года: США, Великобритания и Франция позволили ВСУ наносить удары по российским объектам вблизи границы. Новую попытку снять запреты Владимир Зеленский предпринял осенью, когда представял западным союзникам «план победы». За дальнобойные удары, как писала The Times, выступили Великобритания и Франция, однако убедить США Зеленскому на тот момент не удалось.