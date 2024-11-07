Скандал между Израилем и Францией: Париж вызывает посла

МИД Франции вызовет посла Израиля Яэль Герман в связи с действиями израильской полиции во время визита в страну министра иностранных дел Жан-Ноэля Барро. Об этом решении французского внешнеполитического ведомства сообщило агентство AFP.

Ранее, израильские полицейские вторглись на территорию французской церкви «Патер Ностер» в Иерусалиме перед тем, как туда должен был войти Барро. Они также на некоторое время задержали французских жандармов, которые попытались им воспрепятствовать. Глава МИД назвал эту ситуацию неприемлемой и отказался от посещения церкви.

Инциденты с израильской полицией возникали и в прошлом во время визитов в Израиль французских политиков. Так, президент Франции (1995 - 2007) Жак Ширак был рассержен тем, что при его посещении церкви Св. Анны, находящейся под французским управлением, туда зашли без разрешения израильские военные.

Ширак отказался посещать храм, пока военнослужащие не покинут здание, и пригрозил тотчас направиться в самолет и покинуть страну. Схожий эпизод омрачил визит в Израиль нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона в 2020 году.