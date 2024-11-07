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Трамп пойдет на Тегеран
Новость дня
Трамп пойдет на Тегеран

Европейцы вышли на контакт с Трампом

22:22 173

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого обсудила с ним Украину, оборону, торговлю и энергетику.

«Отличный телефонный разговор с Дональдом Трампом сегодня, чтобы поздравить его с победой на выборах. С нетерпением ждем укрепления связей ЕС и США и совместной работы по решению геополитических проблем. Мы обсудили оборону и Украину, торговлю и энергетику. Вместе мы можем способствовать процветанию и стабильности по обе стороны Атлантики», - написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

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