Кого Путин отправит в Баку?
7 ноября 2024, 22:33 1547
Президент России Владимир Путин заявил, что делегацию РФ на климатической конференции ООН в Баку возглавит премьер Михаил Мишустин.
Ранее сообщалось, что Путин не приедет в Баку для участия в климатической конференции ООН COP29. Позже сообщалось, что российскую делегацию возглавит председатель правительства Михаил Мишустин.
November 7, 2024
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