Кого Путин отправит в Баку?

Президент России Владимир Путин заявил, что делегацию РФ на климатической конференции ООН в Баку возглавит премьер Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что Путин не приедет в Баку для участия в климатической конференции ООН COP29. Позже сообщалось, что российскую делегацию возглавит председатель правительства Михаил Мишустин.