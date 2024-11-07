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Трамп пойдет на Тегеран
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Трамп пойдет на Тегеран

Кого Путин отправит в Баку?

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7 ноября 2024, 22:33 1547

Президент России Владимир Путин заявил, что делегацию РФ на климатической конференции ООН в Баку возглавит премьер Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что Путин не приедет в Баку для участия в климатической конференции ООН  COP29. Позже сообщалось, что российскую делегацию возглавит председатель правительства Михаил Мишустин.

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